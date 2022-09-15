Украинская певица MamaRika, которая совсем недавно переболела коронавирусом, показалась перед фанатами с растрепанными волосами.

Певицу Анастасию Кочетову, которая известна широкой публике под псевдонимом MamaRika, в чаще всего можно видеть с гладкими ухоженными волосами розового цвета. Иногда вокалистка делает прическу или просто их закалывает сзади. Но сейчас она показалась перед фанатами в совершенно непривычном для нее виде – с пушистыми волосами, которые были растрепаны в разные стороны

Артистка сделала селфи перед зеркалом в ванной и выложила его у себя в Инста-сторис. Она призналась, что только помыла голову.

«Расчеши мамку», - шутливо написала певица.

Уже на следующем кадре MamaRika позирует с красиво уложенными розовыми волосами и обворожительной улыбкой.

«Так лучше?», - спросила она своих фолловеров.

Нужно сказать, что во время гастрольного тура по Европе семья MamaRika подхватила коранавирусную инфекцию. Недуг "подкосил" семью артистов, когда они находились в Польше.

К врачу попасть было практически нереально, ведь нужно месяцами ждать приема. Поэтому лечением ее семьи занимается их киевский доктор онлайн. Врач выписал певице и ее мужу лекарства, однако приобрести их в Польше тоже не удалось, ведь был необходим рецепт. Медикаменты семье передавали родственники из Украины.