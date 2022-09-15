Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку війни деякий час мовчала, а згодом таки висловила свою проукраїнську позицію, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала кадр, на якому позує у сміливому образі, при цьому нарвалася на критику від деяких фоловерів.

На новій фотографії Світлану знято на прогулянці, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою вона з'явилася в чорній шкіряній міні-сукні з глибоким декольте, яке підкреслило стрункі ноги та тонку талію. Волосся артистки акуратно покладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Лобода написала: "А в очах, як і раніше, смуток...". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки, щоправда, їли одні пишуть їй компліменти, інші відзначають, що образ не зовсім відповідає її сумному настрою.

"Красива дівчина", "Але ви так само чудова", "Образ журбі не відповідає", "Війна, немає радості, один біль", "Неземна краса", "Не сумуйте, скоро все закінчиться, ми віримо в це", "Світлано, ви шикарна", "Красива", "Де?", "Але як і раніше красуня", "Звичайно сум Світла, адже твоя основна годівниця прикрилася", - пишуть у коментарях.

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