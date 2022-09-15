Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни активно гастролювала за кордоном із благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу заїзд виклала незвичайне фото з тренерського крісла "Голосу країни" і звернулася до українців.

На новій фотографії Оля знята у розкішному чорному образі, в якому приходила на зйомки вокального шоу, де вона виступає зірковим тренером. Це вбрання з вузьким корсетом гарно підкреслило струнку фігуру та пружне декольте зірки. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі яскравий сценічний макіяж та загадкова посмішка.

У підписі до публікації Полякова написала: "@goloskrainy_official разом з @dobro.ua__ та @savelife.in.ua «Повернись живим» оголошує благодійну ініціативу під назвою «Твій Голос на аерозасоби для розвідки». Головна мета – зібрати 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo. Відсьогодні кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн за посиланням або відправивши SMS на благодійний номер. Всі гроші підуть на аерозасоби. Усі деталі будуть за посиланням на онлайн-платформу Dobro.UA, яке я залишу у сторіс".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Це добра справа", "Як взяти участь у кастингу?", "Чому ти не в Україні?", "Оля, ви богиня", "Дякую тобі велике. Це просто словами не передати. Оля, я тебе люблю, ти крута і дуже сильно люблю тебе.

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