Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала войны некоторое время молчала, а затем все-таки выразила свою проукраинскую позицию, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала кадр, на котором позирует в смелом образе, при этом нарвалась на критику от некоторых фолловеров.

На новой фотографии Светлана запечатлена на прогулке, видимо, где-то за границей. Перед камерой она появилась в черном кожаном мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркнуло стройные ноги и тонкую талию. Волосы артистки аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "А в глазах по-прежнему грусть…". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, правда, ели одни пишут ей комплименты, то другие отмечают, что образ не совсем соответствует ее грустному настроению.

"Красивая девушка", "Но вы все так же восхитительна", "Образ грусти не соответствует", "Война, нет радости, одна боль", "Неземная красота", "Не грустите, скоро все закончится, мы верим в это", "Светлана, вы шикарная", "Красивая", "Где?", "Но по-прежнему красотка", "Конечно грусть Света, ведь твоя основная кормушка прикрылась", - пишут в комментариях.

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