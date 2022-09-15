Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка з початку війни деякий час мовчала, а згодом таки висловила свою проукраїнську позицію, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала кадр із концерту з українським прапором, а у підписі до нього пояснила за скандал із російськими слідом.

Як виявилось, шанувальники показали Світлані квитки на її концерт у Німеччині, в яких виявилося, що вказано медіа російським партнером Першого каналу. До того ж, організатори концерту неправильно вказали назву шоу, яку представлятиме артистка.

"На свій жах я виявила, що квитки роздруковані на бланках, де неправильно іменується моє шоу і вказаний медіа партнером Перший канал, що не відповідає дійсності! Відповідальність за друк квитків лежить повністю на організаторах! Тому ми з командою вирішили перенести тур Німеччиною поки усі до єдиного квитки не будуть замінені. Приношу свої вибачення шанувальникам. Обіцяю ми обов'язково побачимося зовсім скоро у містах Німеччини на моїх шоу на підтримку України", - написала Лобода у своєму посту.

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