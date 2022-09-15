Популярна українська продюсер та колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка свого часу разом із чоловіком створила продюсерський центр Mozgi Entertainment, часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала кумедні кадри біля моря, щоправда, не зовсім звичайні.

Як видно, на нових фотографіях Ірина зображена на прогулянці набережною біля моря, і, судячи з геолокації, це відбувалося в польському Сопоті. Перед камерою продюсер з'явилася зовсім не пляжному образі – на ній сині джинси і тепла толстовка, капюшон від якої вона накинула на голову, а через плече у неї висить незвичайна жовта сумка. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж та щаслива посмішка.

У підписі до публікації Горова написала: "Люблю це неймовірне почуття радості та легкості після тривалого надзусилля. Займаючись спортом або після завершення складного проекту. Саме в ці моменти ми змінюємося і ростемо".

А шанувальники відразу почали коментувати нові фото Іри: "Улюблене і навіть наркотичне почуття", "Ви вже бачили будинок, що танцює? І ще раджу відшукати іспанське кафе. Три роки тому він був у місті один. Та дуже смачно!", "Ірина, це 100%. Нещодавно зрозуміла, як важливо в цей час зупинятися, фіксувати, насолодитися моментом, тільки потім наповненою та енергійною знову йти до нової мети!

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