Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Оля вперше показала свого чоловіка, котрого ховала від громадськості 21 рік. Не забуває Цибульська і про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася відео, де нанесла маску на все тіло.

"Знаєш, що це?" - написала Оля під відео.

"Зберігатиму це відео, як нагадування щоб жити тут і зараз", - додала Оля у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

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@cybulskaya

знаєш що це?🫣

♬ Оля Цибульська Сьогодні - Olía Cybulska

Нагадаємо, Цибульська застрибнула на руки до відомого співака, який розважав росіян під час війни

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська показала, що з нею трапилося на зйомках нового кліпу

Також Politeka писала, що Дзідзьо зворушив кадрами з найріднішою людиною, Цибульська та Горбунов не стрималися