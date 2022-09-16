Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А нещодавно Оля вперше показала свого чоловіка, котрого ховала від громадськості 21 рік. Не забуває Цибульська і про ТікТок, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка поділилася відео, де нанесла маску на все тіло.

"Знаєш, що це?" - написала Оля під відео.

"Зберігатиму це відео, як нагадування щоб жити тут і зараз", - додала Оля у відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ви що, линяєте?", "Віск", "Моє кохання", "Ферментативний ліфтинг", "Ольга Гумористка", "Ми також робимо таку процедуру в Одесі", "З тобою все добре, як самопочуття?", "Я так була три роки тому невдало позагорала на морі. А потім то все так добре злазило", "дорогі глядачі ви спостерігаєте рідкісне явище, змія скидає свою шкіру, жарт".

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