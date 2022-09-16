Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля впервые показала своего мужа, которого прятала от общественности 21 год. Не забывает Цибульская и о ТикТоке, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где нанесла маску на все тело.
"Знаешь, что это?", - написала Оля под видео.
"Буду сохранять это видео, как напоминание чтобы жить здесь и сейчас", - добавила Оля в видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны
А еще Politeka сообщала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа
Также Politeka писала, что Дзидзьо растрогал кадрами с самым родным человеком, Цибульская и Горбунов не сдержались