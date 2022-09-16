Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно Оля впервые показала своего мужа, которого прятала от общественности 21 год. Не забывает Цибульская и о ТикТоке, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где нанесла маску на все тело.

"Знаешь, что это?", - написала Оля под видео.

"Буду сохранять это видео, как напоминание чтобы жить здесь и сейчас", - добавила Оля в видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вы что, линяете?", "Воск", "Моя любовь", "Ферментативный лифтинг", "Ольга Юмористка", "Мы также делаем такую процедуру в Одессе", "С тобой все хорошо, как самочувствие?", "Я так была три года назад неудачно позагорала на море. А потом то все так хорошо слазило", "дорогие зрители вы наблюдаете редкое явление , змея скидует свою кожу, шутка".

Напомним, Цибульская запрыгнула на руки к известному певцу, который развлекал россиян во время войны

А еще Politeka сообщала, что Цибульская показала, что с ней приключилось на съемках нового клипа

Также Politeka писала, что Дзидзьо растрогал кадрами с самым родным человеком, Цибульская и Горбунов не сдержались



