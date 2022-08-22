Певица Оля Цибульская призналась, что во время концерта была невероятно счастлива, несмотря на то, что он проходил в необычном формате - под землей.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица и ведущая Оля Цибульская одна из ярчайших украинских звезд. Звезда старается быть очень близкой с поклонниками и радует новыми фото-видео с жизни. Несколько часов назад артистка показала в Инстаграм новое видео из благотворительного концерта.

Певица Оля Цибульская призналась, что во время концерта была невероятно счастлива, несмотря на то, что он проходил в необычном формате - под землей.

"Черновцы! Вчера мы с вами пели под землей, но я была на седьмом небе от счастья ❤️ Спасибо организаторам за возможность помочь детям, пострадавшим от этой страшной войны", - подписала кадры Оля Цибульская.

Певица выступала в белом брючном костюме, который состоял из топа, штанов и жилета. Наряд украшала брошь в виде цветка. На кадрах концерта также можна заметить, что певица много улыбалась и держала в руках украинский флаг. На концерте было много детей, ради которых она спустилась под землю.

В комментариях украинцы поблагодарили ее за концерт и написали несколько комплиментов: "Был чудесный душевный концерт. Спасибо вам за него", "Песня, такая крутая и красивая! Любовь- главное!", "Чудесно было, спасибо за то, что делаете".

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.