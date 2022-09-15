Як повідомляє Politeka.net, зірка "Орла і Решки", український ведучий та шоумен Андрій Бєдняков опублікував відео виконання жителями Маріуполя гімну України. Бєдняков повідомив, що відео було знято у центрі міста.
Це сталося на площі Свободи у тимчасово окупованому Маріуполі. Хлопці співали гімн на очах у російських окупантів.
"Маріуполь. Центр міста. Гімн України. Скабеєва не покаже", - написав Андрій Бєдняков.
У коментарях українці зізнаються, що не можуть стримати сліз і вірять, що незабаром ЗСУ вдасться звільнити Маріуполь від російських окупантів. Користувачі мережі також під постом зазначили, що відео дуже зворушливе. Вони побажали сил та терпіння маріупольцям, а також не втрачати надії.
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"Найкраще місто на землі!", "Мурашки по шкірі", "Вірю, що наші ЗСУ скоро виженуть москалів і з нашого Маріуполя", "Боже, до сліз 😢😢! Стільки втратити! Стільки пережити! І мати такий незламний дух! !! Маріупольці – ви неймовірні!", "Бідні люди, скільки вони намучилися", - писали в коментарях.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.