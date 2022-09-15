В комментариях к видео Андрея Беднякова украинцы признаются, что не могут сдержать слез и верят, что в скором времени ВСУ удастся освободить Мариуполь от российских оккупантов.

Как сообщает Politeka.net, звезда "Орла и Решки", украинский ведущий и шоумен Андрей Бедняков опубликовал видео исполнения жителями Мариуполя гимна Украины. Бедняков сообщил, что видео было снято в центре города.

Это произошло на площади Свободы во временно оккупированном Мариуполе. Ребята пели гимн на виду у российских оккупантов.

"Мариуполь. Центр города. Гимн Украины. Скабеева не покажет", — написал Андрей Бедняков.

В комментариях украинцы признаются, что не могут сдержать слез и верят, что в скором времени ВСУ удастся освободить Мариуполь от российских оккупантов. Пользователи сети также под постом отметили, что видео очень трогательно. Они пожелали сил и терпения мариупольцам, а также не терять надежды.

"Самый лучший город на земле!", "Мурашки по коже", "Верю, что наши ВСУ скоро выгонят москалей и из нашего Мариуполя", "Боже, до слез 😢😢! Столько потерять! Столько пережить! И иметь такой несгибаемый дух!!! Мариупольцы – вы невероятны!", "Бедные люди, сколько они намучились", - писали в комментариях.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.