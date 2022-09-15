Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно показала своє вінчання з чоловіком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео із лаштунків модної фотосесії, однак, нарвалася на критику.
У короткому ролику Ілона знята у світлій кімнаті, у незвичайному епатажному образі, вона крутиться перед фотографом, сидячи на високому табуреті. Перед камерою зірка з'явилася в модних джинсах і синій майці, під якою немає білизни. Її волосся зачесане в елегантне укладання, а на обличчі акуратний макіяж і пафосний вигляд.
У підписі до публікації Гвоздьова написала цитату Бейонсе: "Найпривабливіша річ, яку може мати жінка, – це впевненість у собі".
Треба сказати, що в коментарях до цього відео деякі користувачі танцівницю розкритикували: "Ви така щаслива, влаштовуєте фотосесії, весілля, ніби війни вже і немає і ми перемогли! Мені здається, що багато людей вже забули про те, що зараз війна і повернулися до свого звичного життя", "Звичайно, радійте, танцюйте, їжте, живіть і насолоджуйтесь життям, але робіть ці тихіше. Майте повагу до тих, хто зараз дуже болить".
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На ці закиди Гвоздьова мовчати не стала і відповіла: "Так, я щаслива і мені не соромно, я продовжую жити і надихати інших людей. Про війну ніхто не забув, але життя триватиме все одно і тільки від нас із вами залежить, як саме!".
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