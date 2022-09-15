Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая с начала войны некоторое время молчала, а затем все-таки выразила свою проукраинскую позицию, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала кадр с концерта с украинским флагом, а в подписи к нему объяснилась за скандал с русскими следом.

Как оказалось, поклонники показали Светлане билеты на ее концерт в Германии, в которых обнаружилось, что указан медиа российский партнером Первый канал. К тому же, организаторы концерта неправильно указали название шоу, которое будет представлять артистка.

"К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется моё шоу и указан медиа партнером Первый канал, что не соответствует действительности! Ответственность за печать билетов лежит полностью на организаторах! Поэтому мы с командой приняли решение перенести тур по Германии пока все до единого билеты не будут заменены. Приношу свои извинения поклонникам. Обещаю мы обязательно увидимся совсем скоро в городах Германии на моих шоу в поддержку Украины", - написала Лобода в своем посте.

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