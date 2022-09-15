Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз заезда выложила необычное фото из тренерского кресла "Голосу країни" и обратилась к украинцам.

На новой фотографии Оля запечатлена в роскошном черном образе, в котором приходила на съемки вокального шоу, где она выступает звездным тренером. Этот наряд с узким корсетом красиво подчеркнул стройную фигуру и упругое декольте звезды. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий сценический макияж и загадочная улыбка.

В подписи к публикации Полякова написала: "@goloskrainy_official вместе с @dobro.ua__ и @savelife.in.ua "Повернись живим" объявляет благотворительную инициативу под названием "Твой Голос на аэрозольные средства для разведки". Главная цель – собрать 3 млн гривен на важную закупку для целой бригады на передовую – квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Отныне каждый желающий может присоединиться к благотворительному сбору, внеся вклад на платформе онлайн по ссылке или отправив SMS на благотворительный номер".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Это хорошее дело", "Как принять участие в кастинге?", "Почему ты не в Украине?", "Оля, вы богиня", "Спасибо тебе большое. Это просто словами не передать. Оля, я тебя люблю, ты крутая и очень сильно люблю тебя".

Напомним, "Через несколько дней…": Каменских решила снова уехать из Украины, фото.

Как сообщала Politeka, "Нужно уметь признавать": Ефросинина после жизни в Европе поразила откровением, видео.

Также Politeka писала, что "Ну красотка же": Тринчер перед свадьбой сверкнула упругими прелестями, видео.