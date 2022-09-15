Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно показала свое венчание с мужем, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео из закулисья модной фотосессии, однако, нарвалась на критику.

В коротком ролике Илона запечатлена в светлой комнате, в необычном эпатажном образе, она вертится перед фотографом, сидя на высоком табурете. Перед камерой звезда пояивлась в модных подкаченных джинсах и синей майке, под которой нет белья. Ее волосы зачесаны в элегантную укладку, а на лице аккуратный макияж и пафосный вид.

В подписи к публикации Гвоздева написала цитату Бейонсе: "Самая привлекательная вещь, которую может иметь женщина, – это уверенность в себе".

Надо сказать, что в комментариях к этому видео некоторые пользователи танцовщицу раскритиковали: "Вы так счастлива, устраиваете фотосессии, свадьбы, будто войны уже и нет и мы победили! Мне кажется, что многие люди уже забыли о том, что сейчас война и вернулись к своей привычной жизни", "Конечно, радуйтесь, танцуйте, ешьте, живите и наслаждайтесь жизнью, но делайте эти тише. Имейте уважение к тем, кто сейчас очень болит".

На эти упреки Гвоздева молчать не стала и ответила: "Да, я счастлива и мне не стыдно, я продолжаю жить и вдохновлять других людей. О войне никто не забыл, но жизнь будет продолжаться все равно и только от нас с вами зависит, как именно!".

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