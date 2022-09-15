Популярная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, которая в свое время вместе с мужем создала продюсерский центр Mozgi Entertainment, часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила забавные кадры у моря, правда, не совсем обычные.

Как видно, на новых фотографиях Ирина запечатлена на прогулке по набережной у моря, и судя по геолокации, это происходило в польском Сопоте. Перед камерой продюсер появилась в совсем не пляжном образе – на ней синие джинсы и теплая толстовка, капюшон от которой она накинула на голову, а через плечо у нее висит необычная желтая сумка. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Горовая написала: "Обожаю это невероятное чувство радости и легкости после длительного сверхусилия. Занимаясь спортом или после завершения сложного проекта. Именно в эти моменты мы изменяемся и растем".

А поклонники тут же принялись комментировать новые фото Иры: "Любимое и даже наркотическое чувство", "Вы уже видели танцующий дом? И еще советую отыскать испанское кафе. Три года назад он был в городе один. Да очень вкусно!", "Ирина, это 100%. Недавно поняла, как важно в это время останавливаться, фиксировать, насладиться моментом, только потом наполненной и энергичной снова идти к новой цели!".

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