Популярний український шоумен, комік та актор Юрій Ткач, який працює в "Квартал 95", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав у соцмережі зворушливе відео, на якому показав, як вони із дружиною Вікою вітали доньку з днем ​​народження.

У короткому ролику спочатку можна побачити святкові тістечка з свічкою, що горить, букет і коробку з подарунком. Потім Юрій заносить до кімнати на руках маленьку Ліззі і пропонує їй задити свічку у вигляді цифри 8. Захват, який з'явився на обличчі дівчинки, складно описати словами, вона з радістю задуває свічку. Потім разом із мамою – дружиною коміка Вікторією – вони розпакували подарунок.

У підписі до публікації щасливий батько Ткач написав: "Не можу в це повірити, але минуло вже вісім років, як живу і дихаю тобою, моя Крихітка Лізі! Я подарую тобі весь Світ і зроблю все, щоб ти була безмежно щаслива! Але щодня це почуття даруєш нам ти. Люблю, обожнюю і надихаюся тільки тобою! З днем ​​народження! Моя маленька доню!".

Розчулені шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нове відео коміка, приєднуючись до привітань.

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