Популярный украинский шоумен, комик и актер Юрий Ткач, который работает в "Квартал 95", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил в соцсети трогательное видео, на котором показал, как они с женой Викой поздравляли дочь с днем рождения.

В коротком ролике сначала можно увидеть праздничные пирожные с горящей свечкой, букет и коробку с подарком. Затем Юрий заносит в комнату на руках маленькую Лиззи и предлагает ей задуть свечку в виде цифры 8. Восторг, который появился на лице девочки сложно описать словами, она с радостью задувает свечку. Затем вместе с мамой – женой комика Викторией – они распаковали подарок.

В подписи к публикации счастливый отец Ткач написал: "Не могу в это поверить, но прошло уже восемь лет, как живу и дышу тобой, моя Крошка Лиззи! Я подарю тебе весь Мир и сделаю все, чтобы ты была безгранично счастлива! Но каждый день это чувство даруешь нам ты. Люблю, обожаю и вдохновляюсь только тобой! C днем рождения! Моя маленькая доченька!".

Растроганные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео комика, присоединяясь к поздравлениям.

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