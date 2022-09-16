Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни" співак Сергій Лазановський показав, як реагують малюки на патріотичну пісню про ЗСУ.

Як пишет Politeka.net кумедні відеоролики переможець шоу "Голос країни" співак Сергій Лазановський виклав на своїй сторінці в Інстаграм.

Патріотично мотиваційна пісня під назвою «ЗСУ» опинилася у тренді. Хіт не тільки піднімає бойовий дух військовим, а й змушує танцювати маленьких українців.

«Якщо у вас немає настрою, то просто погляньте на ці видосики 😍🙈 Найвища похвала для авторської пісні – це коли її слухають діти? Ось таке прекрасне майбутнє українського народу», - зазначив Сергій Лазановський.

Користувачі мережі не залишилися байдужими та закидали коментарями відеоролик. Деякі батьки розповіли, що їхні діти також танцюють під пісню, вони просять артиста також показати їх на відео.

"У мене двоюрідні сестри дві маленькі теж люблять ті пісні 😇",

"Якщо я так свого 8-річного сина танець зніму і надішлю - Ви розмістите?)))",

"Маленькі УКРАЇНЦІ🔥❤️ їх дитинство проходить не в найкращі часи😢 ...Але виростуть вони ВІЛЬНИМИ, НЕЗЛАМНИМИ УКРАЇНЦЯМИ❤️

"І головне - змалечку формують правилу думку про моск@лів", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

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