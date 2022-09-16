Как пишет Politeka.net, забавные видеоролики победитель шоу "Голос країни" певец Сергей Лазановский выложил на своей странице в Инстаграм.
Патриотически мотивационная песня под названием «ЗСУ» оказалась в тренде. Хит не только поднимает боевой дух военным, но и заставляет плясать маленьких украинцев.
«Если у вас нет настроения, то просто взгляните на эти видосики 😍🙈 Самая высокая похвала для авторской песни – это когда ее слушают дети😎 Вот такое прекрасное будущее украинского народа», - отметил Сергей Лазановский.
Пользователи сети не остались равнодушными и забросали комментариями видеоролик. Некоторые родители рассказали, что их дети тоже танцуют под песню, они просят артиста также показать их на видео.
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"У меня двоюродные сестры две маленькие тоже любят те песни 😇",
"Если я так своего 8-летнего сына танец сниму и пришлю - Вы разместите?)))",
"Маленькие УКРАИНЦЫ🔥❤️ их детство проходит не в лучшие времена😢 ...Но вырастут они СВОБОДНЫМИ, НЕЗЛОМНЫМИ УКРАИНЦАМИ❤️",
"И главное - с детства формируют правило мнение о моск@лей", ", - пишут в сети.
Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.
Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.
Также Politeka писала, что победитель "Голоса країни" Сергей Лазановский засветился рядом с загадочной красавицей.