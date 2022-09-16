Победитель 11-го сезона шоу "Голос країни", певец Сергей Лазановский показал, как реагируют малыши на патриотическую песню про ВСУ.

Как пишет Politeka.net, забавные видеоролики победитель шоу "Голос країни" певец Сергей Лазановский выложил на своей странице в Инстаграм.

Патриотически мотивационная песня под названием «ЗСУ» оказалась в тренде. Хит не только поднимает боевой дух военным, но и заставляет плясать маленьких украинцев.

«Если у вас нет настроения, то просто взгляните на эти видосики 😍🙈 Самая высокая похвала для авторской песни – это когда ее слушают дети😎 Вот такое прекрасное будущее украинского народа», - отметил Сергей Лазановский.

Пользователи сети не остались равнодушными и забросали комментариями видеоролик. Некоторые родители рассказали, что их дети тоже танцуют под песню, они просят артиста также показать их на видео.

"У меня двоюродные сестры две маленькие тоже любят те песни 😇",

"Если я так своего 8-летнего сына танец сниму и пришлю - Вы разместите?)))",

"Маленькие УКРАИНЦЫ🔥❤️ их детство проходит не в лучшие времена😢 ...Но вырастут они СВОБОДНЫМИ, НЕЗЛОМНЫМИ УКРАИНЦАМИ❤️",

"И главное - с детства формируют правило мнение о моск@лей", ", - пишут в сети.

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео об ВСУ.

Как сообщала Politeka, победитель "Голос країни" Лазановский после несчастья за границей неожиданно обратился к украинцам.

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