Як пише Politeka.net , Крістіна Решетник не лише багатодітна мама та зразкова дружина, вона ще й успішний блогер. Дружина Гриші Решетника встигає стежити за модними тенденціями, має гарний смак і демонструє стильні аутфіти на своїй сторінці в Інстаграм.

Так, для одного з буднів Крістина обрала total black аутфіт.

Дружина телеведучого вдягнулась у шкіряну куртку косуху, під яку одягла чорну коротку сукню. Лакові туфлі на низьких підборах та маленька сумочка доповнили образ дівчини.

«Похандрила трохи і настав час бігти далі», - розповіла Крістіна з сумним виглядом.

Кадр зробила у під'їзді багатоповерхового будинку, де мешкає родина.

Зазначимо, що Крістіна та Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван та Дмитро народилися у 2013-му та 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ наприкінці листопада 2020 року.

Раніше подружжя вирушило на Львівщину в рамках відрядження. Трьох синів вони з чоловіком залишили на дідуся та бабусю.

Нагадаємо, що дружина Решетника розкрила особистий секрет про виховання синів.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник звернувся до українок із несподіваною порадою.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував планами із дружиною.