Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник не только многодетная мама и примерная жена, она еще и успешный блогер. Жена Гриши Решетника успевает следить за модными тенденциями, обладает хорошим вкусом и демонстрирует стильные аутфиты на своей странице в Инстаграм.

Так, для одного из будних дней Кристина выбрала total black аутфит.

Жена телеведущего облачидась в кожаную куртку косуху под которую одела черное короткое платье. Лаковые туфли на низком каблуке и маленькая сумочка дополнили образ девушки.

«Похандрила немного и пора бежать дальше», - рассказала Кристина с грустным видом.

Кадр сдела в подъезде многоэтажного дома, где проживает семья.

Отметим, что Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.

Ранее супруги отправились на Львовщину в рамках командировки. Троих сыновей они с мужем оставили на дедушку и бабушку.

Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.