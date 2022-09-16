Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник не только многодетная мама и примерная жена, она еще и успешный блогер. Жена Гриши Решетника успевает следить за модными тенденциями, обладает хорошим вкусом и демонстрирует стильные аутфиты на своей странице в Инстаграм.
Так, для одного из будних дней Кристина выбрала total black аутфит.
Жена телеведущего облачидась в кожаную куртку косуху под которую одела черное короткое платье. Лаковые туфли на низком каблуке и маленькая сумочка дополнили образ девушки.
«Похандрила немного и пора бежать дальше», - рассказала Кристина с грустным видом.
Кадр сдела в подъезде многоэтажного дома, где проживает семья.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Имел определенные "проблемы со здоровьем": ДТП с Зеленский обрастает новыми подробности, Подоляк рассказал о вероятном виновнике
Одесские зенитчики сбили сразу три бомбардировщика россиян: "Чистим украинское небо"
«Это очень беспокоит Путина»: в Кремле возникла неожиданная проблема
"Куда ниже падать этой гниде?": ведущий "Ревизора" предал Украину и засветился в новом российском шоу
Отметим, что Кристина и Григорий Решетник воспитывают троих сыновей: старшие Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году, а младший Александр появился на свет в конце ноября 2020 года.
Ранее супруги отправились на Львовщину в рамках командировки. Троих сыновей они с мужем оставили на дедушку и бабушку.
Напомним, что жена Решетника раскрыла личный секрет о воспитании сыновей.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник обратился к украинкам с неожиданным советом.
Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал планами с женой.