Популярна модель та онука відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе та будує кар'єру в Нью-Йорку, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася яскравими кадрами з нової фотосесії серед мегаполісу.
На нових фотографіях Соня відображена на повний зріст, вона ходить у цікавій локації. Перед камерою модель з'явилася у стильній цибулі – на ній темні вільні штани цікавої текстури та асиметрична жовта безрукавка, під якою явно немає білизни та просвічуються вишеньки. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Євдокименко написала: "@nyfw moments. On my way to @tibi 💛 Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото моделі: "Вогонь", "Люблю", "Круто", "Модель, обожнюю", "Прекрасна", "Красуня моя", "Приголомшливо виглядаєш".
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