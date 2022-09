Популярна модель та онука відомої артистки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка живе та будує кар'єру в Нью-Йорку, часто радує своїх шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася яскравими кадрами з нової фотосесії серед мегаполісу.

На нових фотографіях Соня відображена на повний зріст, вона ходить у цікавій локації. Перед камерою модель з'явилася у стильній цибулі – на ній темні вільні штани цікавої текстури та асиметрична жовта безрукавка, під якою явно немає білизни та просвічуються вишеньки. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Євдокименко написала: "@nyfw moments. On my way to @tibi 💛 Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото моделі: "Вогонь", "Люблю", "Круто", "Модель, обожнюю", "Прекрасна", "Красуня моя", "Приголомшливо виглядаєш".

Нагадаємо, "Оля, ви богиня": Полякова у вузькому корсеті звернулася до українців із тренерського крісла "Голосу країни".

Як повідомляла Politeka, "Обожнюю це відчуття": екс-дружина Потапа Горова в теплій кофті з капюшоном показала фото біля моря.

Також Politeka писала, що "На свій жах я виявила…": Лобода вибачилася перед шанувальниками за скандал із квитками.