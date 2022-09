Популярная модель и внучка известной артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая живет и строит карьеру в Нью-Йорке, часто радует своих поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась яркими кадрами из новой фотосессии посреди мегаполиса.

На новых фотографиях Соня запечатлена в полный рост, она прогуливается в интересной локации. Перед камерой модель появилась в стильном луке – на ней темные свободные штаны интересной текстуры и ассиметричная желтая безрукавка, под которой явно нет белья и просвечиваются "вишенки". Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "@nyfw moments. On my way to @tibi 💛 Captured by @jeremy.moeller". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели: "Огонь", "Люблю", "Круто", "Модель, обожаю", "Прекрасная", "Красавица моя", "Потрясающе выглядишь".

Напомним, "Оля, вы богиня": Полякова в узком корсете обратилась к украинцам из тренерского кресла "Голосу країни"

Как сообщала Politeka, "Обожаю это чувство": экс-жена Потапа Горовая в теплой кофте с капюшоном показала фото у моря.

Также Politeka писала, что "К своему ужасу я обнаружила…": Лобода извинилась перед поклонниками за скандал с билетами.