Відомий телеведучий Ектор Хіменес-Браво, який разом із Володимиром Ярославським та Ольгою Мартиновською є суддею шоу "Мастер Шеф", пояснив, що таке патріотизм.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 50-річний шеф-кухар колумбійського походження розмістив емоційний пост про любов до України.

"Патріотами прокидаємося щодня, а не народжуємося) Недостатньо мати в паспорті громадянство «українець», бо в мене його нема 😁Але я пишаюся бути патріотом України. Це коли підтримуєш країну щоденно. Коли поважаєш її закони, людей і традиції. Коли чесний, не зраджуєш, не тікаєш від відповідальності. Коли банально несеш до смітника ту цигарку, фантик чи жуйку", — пише Хіменес-Браво.

В Україні Ектор живе та працює вже 13 років і за цей час він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави.

"Не потрібно віддавати все, але є те, що зобовʼязані робити — платити податки, не лише країна має йти на ваш клич і бути щось постійно винна, давайте вже позбудемося цих «совкових» поглядів. Все, що роблю — це велика вдячність моїй Україні за 13 років любові та гостинності", — наголосив "Мастер Шеф".

Свій пост Хіменес-Браво супроводив ефектною світлиною, зробленою посеред поля соняхів.

"Це божевілля, бути колумбійцем і бути закоханим в країну, де йде найжорстокіша, найбільша, найпідліша війна з часів Другої Світової? Тоді мені подобається бути божевільним. Слава Україні, Слава Нації, Україна понад усе!", — додав шеф-кухар.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

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