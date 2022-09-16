Известный телеведущий Эктор Хименес-Браво, который вместе с Владимиром Ярославским и Ольгой Мартыновской является судьей шоу "Мастер Шеф", пояснил, что такое патриотизм.

В этот раз на своей странице в Instagram 50-летний шеф-повар колумбийского происхождения разместил эмоциональный пост о любви к Украине.

"Патриотами просыпаемся каждый день, а не рождаемся) Недостаточно иметь в паспорте гражданство «украинец», потому что у меня его нет 😁Но я горжусь быть патриотом Украины. Это когда поддерживаешь страну ежедневно. Когда уважаешь ее законы, людей и традиции. Когда честный, не предаешь, не убегаешь от ответственности. Когда банально несешь в мусорку ту сигарету, фантик или жвачку", — пишет Хименес-Браво.

В Украине Эктор живет и работает уже 13 лет, и за это время он успел действительно проникнуться любовью к нашему государству.

"Не нужно отдавать все, но есть то, что обязаны делать — платить налоги, не только страна должна идти на ваш клич и быть что-то постоянно должной, давайте уже избавимся от этих «совковых» взглядов. Все, что делаю — это большая благодарность моей Украине за 13 лет любви и гостеприимства", - подчеркнул "Мастер Шеф".

Свой пост Хименес-Браво сопроводил эффектной фотографией, сделанной посреди поля подсолнухов.

"Это безумие, быть колумбийцем и быть влюбленным в страну, где идет самая жестокая, самая подлоя война со времен Второй Мировой? Тогда мне нравится быть безумным. Слава Украине, Слава Нации, Украина превыше всего!", - добавил шеф-повар.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.