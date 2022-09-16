Ірина Сопонару оголосила великий збір на допомогу реабілітаційному центру для дітей у Чернігові. Необхідно зібрати 3 мільйони гривень. Про це вона повідомила у себе у відеозаписі, який розмістила в Інстаграм.

«Так що готуйтеся розбити скарбничку ... жарту, не потрібно віддавати останнього, продавати нирки не потрібно теж, просто дивіться, у мене 380 тисяч підписників, якщо кожен скине по 1 гривні, це дуже мало, але якщо кожен скине, то буде 380 тисяч - це дуже багато. Мені потрібно зібрати 3 мільйони. Це для дому у Чернігові, в якому мешкали діти з неблагополучних сімей», - розповіла на відео артистка.

За словами Ірини, під час російського вторгнення будинок зазнав бомбардувань, тепер у будівлі відсутні вікна та двері і їх потрібно замінити. Тому актриса вирішила зібрати кошти, аби допомогти із ремонтом.

Щодо дітей, то вони не постраждали, їх переселили на Закарпаття і з ними зараз все гаразд.

"Але все одно є нові діти, яким у Чернігові треба десь жити, і я спілкувалася з директором цього притулку, їм дуже потрібна допомога, дуже", - сумно зазначила Ірина.

На своїй сторінці в Інстаграм Сопонару вказала реквізити банку та номери карток, куди можна скидати гроші.

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