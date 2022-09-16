Ирина Сопонару объявила большой сбор на помощь реабилитационному центру для детей в Чернигове. Необходимо собрать 3 миллиона гривен. Об этом она сообщила у себя в видеозаписи, которую разместила в Инстаграм.

«Так что готовьтесь разбить копилку…шучу, не нужно отдавать последнего, продавать почк не нужно тоже, просто смотрите, у меня 380 тысяч подписчиков, если каждый скинет по 1 гривне, это очень мало, но если каждый скинет, то будет 380 тысяч – это очень много. Мне нужно собрать 3 миллиона. Это для дома в Чернигове, в котором проживали дети из неблагополучных семей», - рассказала на видео артистка.

По словам Ирины, во время российского вторжения дом подвергся бомбардировкам, теперь в здании отсутствуют окна и двери и их нужно заменить. Поэтому актриса решила собрать средства, чтобы помочь с ремонтом.

Что касается детей, то они не пострадали, их переселили в Закарпатье и с ними сейчас всё в порядке.

«Но все равно есть новые дети, которым в Чернигове нужно где-то жить, и я общалась с директором этого приюта, им очень нужна помощь, очень», - с грустью отметила Ирина.

На своей странице в Инстаграм Сопонару указала реквизиты банка и номера карточек, куда можно скидывать деньги.

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