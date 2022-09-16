Надя Дорофєєва опублікувала ефектний знімок у класичному вбранні, яке складалося з чорного піджака з широкими лацканами та білою сорочкою.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва не перестає радувати шанувальниками, що захоплюють дух, чуттєвими знімками, які буквально позбавляють фанів дару мови.

Кожне фото вони прирівнюють до твору мистецтва та не втомлюються захоплюватися красою та грацією артистки. На цей раз вона захопила несподіваним перевтіленням. Фото з'явилися у її Instagram-stories.

Так, Надя Дорофєєва опублікувала ефектний знімок у класичному вбранні, яке складалося з чорного піджака з широкими лацканами та білою сорочкою. Він полонив її шанувальників і змусив розсипатись у щедрих компліментах. Але захоплює не таке вбрання, а макіяж, який вона нанесла на обличчя.

Зокрема, у її макіяжі акцент було зроблено на чуттєві губи, нафарбовані помадою глибокого червоного відтінку. Як прикраси співачка Надя Дорофєєва віддала перевагу сережки-кільця і ​​колечко. Мрійливий погляд на камеру надавали образу особливої ​​пікантності. Вийшла леді-пристрасть.

Варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення рф до України артистка виїхала за кордон. Надя Дорофєєва виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України. 9 серпня співачка повідомила, що повернулася до Києва.

Нагадаємо, що Дантес після розлучення з Дорофєєвою спантеличив любовними кадрами з Кацуріною та її дітьми.

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