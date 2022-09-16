Подружня пара Даша Квіткова та Микита Добринін з «Холостяка» вирішила насолодитися товариством один одного.

Як повідомляє Politeka.net , телеведучий та головний герой шоу «Холостяк-9» Микита Добринін разом із коханою дружиною Дашею Квітковою вирушили до Львова. Романтичними кадрами блогерка поділилася у своїх сторіс Інстаграм.

"У батьків побачення", - підписала знімок Квіткова і з'явилася на фото з новою зачіскою.

Трохи пізніше Даша пояснила, що у Львові у неї знову почало витися волосся і вона цьому дуже рада. Вона продемонструвала, як виглядає з кучерями. Потрібно сказати, що кучеряве волосся їй дуже йде.

Раніше ми писали, Даша Квіткова, яка народила сина минулого літа, вже заговорила про поповнення в сім'ї. Вона зізналася, що замислюється над народженням другої дитини. Однак не все так просто, як здається на перший погляд. За словами Квіткової, у неї великі проблеми зі спиною та медики заборонили їй будь-які навантаження. Але дівчина не впадає у відчай і вже знайшла рішення з цієї проблеми. Вона, як твердить Даша, записалася на йогу.

Її чоловік телеведучий Микита Добринін підтримав, розповівши, що мріє про трьох дітей.

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