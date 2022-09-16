Как сообщает Politeka.net, телеведущий и главный герой шоу «Холостяк-9» Никита Добрынин вместе с любимой женой Дашей Квитковой отправились во Львов. Романтическими кадрами блогерша поделилась в своих сторис Инстаграм.

«У родителей свидание», - подписала снимок Квиткова и появилась на фото с новой прической.

Чуть позже Даша объяснила, что во Львове у нее снова начали виться волосы и она этому очень рада. Она продемонстрировала, как выглядит с кудрями. Нужно сказать, что кучерявые волосы ей очень идут.

"И так, мои кудри возвращаютяс и я этому очень рада", - призналась жена "Холостяка",

Ранее мы писали, Даша Квиткова, которая родила сына прошлым летом уже заговорила о пополнении в семье. Она призналась, что задумывается о рождении второго ребенка. Однако не всё так просто, как кажется на первый взгляд. По словам Квитковой, у нее большие проблемы со спиной и медики запретили ей любые нагрузки. Но девушка не отчаивается и уже нашла решение из этой проблемы. Она, как утверждает Даша, записалась на йогу.

Ее супруг телеведущий Никита Добрынин поддержал, рассказав, что мечтает о троих детях.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина из ванной показала, как "рождается" красота

Как сообщала Politeka, "Приятно слушать на украинском": Квиткова из "Холостяка" поделилась секретами идеального макияжа.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина удивила "новой" внешностью после возвращения в Украину: "Такая миниатюрная"