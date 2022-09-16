Тренерка шоу "Голос країни" DOROFEEVA випустила свій перший україномовний альбом, який отримав назву "Сенси". Цього разу на своїй сторінці в Instagram Надя трохи розповіла про новий реліз.
"Дивлюсь на цю маленьку дівчинку й згадую, якою вона була наївною, відкритою, беззахисною. Як щиро любила та відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилась, але найголовніші сенси забрала з собою у дорослий світ. Сподіваюсь, ви теж віднайдете у цих піснях своє, важливе", — зізнається Дорофєєва.
До альбому увійшли 7 треків, зокрема дует з Артемом Пивоваровим на текст Тараса Шевченка «Думи», який вже встиг стати народним хітом, кавер на пісню Кузьми Скрябіна «Люди як кораблі», українська адаптація хіта raznotsvetnaya, що тепер дістала назву «різнокольорова», а також ремікс на цей трек від популярного проєкту PROBASS ∆ HARDI.
До альбому також потрапив нещодавній реліз Дорофєєвої «крапають» і дві новинки – «у твоїй душі» та «охололо», написані разом з Іваном Клименком, Alyona Alyona та Jerry Heil. Обкладинку альбому прикрасило дитяче фото Наді.
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