Артистка, яка зараз продовжує активно гастролювати за кордоном та нагадувати світу про війну рф проти України, нарешті представила свою нову пісню "Вільні. Нескорені" та кліп на неї. На своїй сторінці в Instagram Тіна розмістила ефектний фрагмент відеороботи.
"Довгоочікувана прем'єра, нарешті звучить моя дитина....ця особлива .....народжена в боротьбі", — заінтригувала Кароль у підписі до відео.
Шанувальники в коментарях підтримали співачку та оцінили нову пісню, але запідозрили, що кліп знімався на іншу пісню, бо поєднання вийшло дуже несподіваним:
"Видно, що кліп був знятий раніше, на іншу пісню, з іншим посилом, але війна все змінила 😔";
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"Слова дуже класнi🔥👏,щодо кліпу... Чесно, уявляла щось патріотичне. Але вцілому зйомки в кар'єрі цікаво виглядає!";
"Неочікуване поєднання, звичайно. Але робота дуже крута";
"Це дуже круто, з прем’єрою !🤍", "Це стиль💔", "Це пожежа, дуже крутооо❤️🔥", "Вітаю з прем'єрою, кліп дуже крутий, як і ви, Тіночко 🔥🔥", "Одна з найкращих ваших робіт", "Робота просто відвал бошки, образи, деталі це вау", "Нічого собі, шось на крутезному❤️🔥 Це підпал", "Це занадто круто".
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