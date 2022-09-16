Тренер шоу "Голос країни" DOROFEEVA выпустила свой первый украиноязычный альбом, получивший название "Сенси". В этот раз на своей странице в Instagram Надя немного рассказала о новом релизе.

"Смотрю на эту маленькую девочку и вспоминаю, какой она была наивной, открытой, беззащитной. Как искренне любила и чувствовала все по-настоящему. Девочка выросла, в чем-то изменилась, но самые главные смыслы забрала с собой во взрослый мир. Надеюсь, вы тоже найдете в этих песнях свое, важное", - признается Дорофеева.



В альбом вошли 7 треков, в том числе дуэт с Артемом Пивоваровым на текст Тараса Шевченко «Думы», который уже успел стать народным хитом, кавер на песню Кузьмы Скрябина «Люди как корабли», украинская адаптация хита raznotsvetnaya, которая теперь получила название "різнокольорова", а также ремикс на этот трек от популярного проекта PROBASS ∆ HARDI.

В альбом также попал недавний релиз Дорофеевой «капают» и две новинки – «в твоей душе» и «остыло», написанные вместе с Иваном Клименко, Alyona Alyona и Jerry Heil. Обложку альбома украсило детское фото Нади.

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