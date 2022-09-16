Українська співачка кримськотатарського походження, переможниця Євробачення-2016 Джамала на польському шоу "Танці із зірками" дивує не лише хореографією.

Окрім того, що в третьому ефірі шоу Джамала та її партнер Яцек Йешке виконали на паркеті віденський вальс, який польське журі оцінило в 38 балів, що стало одним із найвищих результатів випуску, українська артистка також підкорила всіх своїм співом.

В ефірі Джамала заспівала пісню польської музичної легенди Кшиштофа Кравчика під назвою „Wróć do mnie” ("Повернися до мене").

"Виконувати пісню легенди, ще й польською — незабутній досвід!Хвилююче дуже, але співала з любов‘ю та вдячністю", — зізнається артистка.



Шанувальники в коментарях підтримали Джамалу: "Як красииииво❤️‍🩹", "Як завжди найкраща", "Так, як співає вона, ніхто не вміє", "Мурашки по шкірі від вашого голосу та співу🤩", "Польські друзі,ми всі вдячні вам за вашу небайдужість до нашої біди,скільки житимемо,завжди пам'яти будемо,та нащадкам розкажемо про великий польський народ!Джамала ви дуже емоційно,щиро виконали цей твір,наші серця співали з вами в унісон!", "Мурашки по тілу!!! Неймовірно!", "Джамала браво! дякую за Вашу творчість".

Додамо, за підсумками третього ефіру польських Танців з зірками шоу покинула олімпійська чемпіонка-велогонщиця Майя Влощовська. Фаворитами шоу, судячи з оцінок жюрі та відгуків глядачів, є одностатева пара Яцек Єлонек та Майкл Данильчук.

Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".

Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".