16 вересня журналістці виповнюється 57 років. З цієї нагоди Мазур на своїй сторінці в Instagram розмістила потужний пост та попросила про допомогу.

"Ще один мій день народження, коли хочеться щиро подякувати вам, друзі❤️ За те, що ми разом. За те, що підтримуємо один одного - тут, в нашій зраненій, але незламній Україні. Ці страшні випробування, що дісталися нам, подарували ще й почуття неосяжної любові! До фантастичних людей моєї країни. Які, можливо, і самі ще не усвідомили: наскільки є сильними, безстрашними, сердечними, люблячими… Разом - ми неодмінно переможемо! І все відбудуємо", — пише Мазур.

Ведуча зізнається, що зараз вона особливо хоче підтримати тих, хто як і вона колись, зіткнувся з онкологією.

"Пам’ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного - волі. І волі обирати своє ставлення до обставин. Рак виліковний. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть. Волосся повернеться і буде ще кращим. Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері - і задумалась про варіант довший))", — додала Алла.

Зірка наголосила, як тяжко боротися з хворобою зараз, коли зруйновані лікарні, обрізані шляхи, не вистачає ліків.

"Але і в цій ситуації - ми простягаємо руку один одному. Ліки, що за потребами 2022ого закупила держава - очікуються по поставках з листопада і до кінця року. Зараз багато онкоцентрів виживають завдяки гуманітарці. І я звертаюся до тих, від кого це залежить. Фармацевтичні компанії, фонди, - не припиняйте гуманітарні поставки в Україну!", — закликала Мазур та додала, що особлива потреба в ліках зараз є у Хмельницькому, Івано-Франківську, Черкасах, Чернівцях, Кропивницькому, Одесі.

Нагадаємо, телеведуча "1+1" Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.

Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.

Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.