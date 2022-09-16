Подруга Макса Барських, з яким їй приписують роман, після початку повномасштабного вторгнення рф поїхала з сином Мартіном до Німеччини. Зараз артистка активно підтримує українців, постраждалих від війни, зокрема й своїми виступами.

У себе в Instagram співачка, справжнє імя якої Наталія Володимирівна Могилинець, повідомила трагічну звістку: пішов із життя її батько.

Артистка, яка народилася в Херсоні, не стала розкривати подробиці, але з тексту поста можна зрозуміти, що життя її тата обірвалося в результаті бойових дій.

"Вчора пішов із життя мій батько…Війна вбиває все, що найдорожче …Дякую, мій тато, за все! Я дуже емоційна, але я тримаю себе🙌🏻Я люблю тебе ❤️", — зізнається Міша Романова.

Шанувальники та близькі артистки, серед яких і чимало знаменитостей, у коментарях до посту висловлюють свої співчуття:

"Господи, Мішка!🥺";

"Мішенька, мої найщиріші співчуття. Яке горе 😭";

"Як шкода 😢 Тримайтесь";

"Мої щирі співчуття 💔 Міша, тримайся ❤️ він пішов у кращий світ, нехай Бог прийме його в свої обійми";

"Дуже шкода. Тепер він ваш ангел";

"Щирі співчуття. Царства небесного".

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