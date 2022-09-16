Подруга Макса Барских, с которым ей приписывают роман, после начала полномасштабного вторжения россии уехала с сыном Мартином в Германию. Сейчас артистка активно поддерживает украинцев, пострадавших от войны, в том числе и своими выступлениями.

У себя в Instagram с певица, настоящее имя которой Наталья Владимировна Могилинец, сообщила трагическое известие: ушел из жизни ее отец.

Родившаяся в Херсоне артистка не стала раскрывать подробности, но из текста поста можно понять, что жизнь ее папы оборвалась в результате боевых действий.

"Вчера ушел из жизни мой отец... Война убивает все, что дороже всего ... Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держу себя 🙌🏻Я люблю тебя ❤️", - признается Миша Романова.

Поклонники и близкие артистки, среди которых и немало знаменитостей, в комментариях к посту выражают свои соболезнования:

"Господи, Мишка!🥺";

"Мишенька, мои самые искренние соболезнования. Какое горе 😭";

"Как жаль 😢 Держитесь";

"Мои искренние соболезнования 💔 Миша, держись ❤️ он ушел в лучший мир, пусть Бог примет его в свои объятия";

"Очень жаль. Теперь он ваш ангел";

"Искренние соболезнования. Царствия небесного".

Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.

Также Politeka писала, что Джамала на польских "Танцах со звездами" решила удивить публику не только танцами.