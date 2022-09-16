Подруга Макса Барских, с которым ей приписывают роман, после начала полномасштабного вторжения россии уехала с сыном Мартином в Германию. Сейчас артистка активно поддерживает украинцев, пострадавших от войны, в том числе и своими выступлениями.
У себя в Instagram с певица, настоящее имя которой Наталья Владимировна Могилинец, сообщила трагическое известие: ушел из жизни ее отец.
Родившаяся в Херсоне артистка не стала раскрывать подробности, но из текста поста можно понять, что жизнь ее папы оборвалась в результате боевых действий.
"Вчера ушел из жизни мой отец... Война убивает все, что дороже всего ... Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональная, но я держу себя 🙌🏻Я люблю тебя ❤️", - признается Миша Романова.
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Поклонники и близкие артистки, среди которых и немало знаменитостей, в комментариях к посту выражают свои соболезнования:
"Господи, Мишка!🥺";
"Мишенька, мои самые искренние соболезнования. Какое горе 😭";
"Как жаль 😢 Держитесь";
"Мои искренние соболезнования 💔 Миша, держись ❤️ он ушел в лучший мир, пусть Бог примет его в свои объятия";
"Очень жаль. Теперь он ваш ангел";
"Искренние соболезнования. Царствия небесного".
Напомним, пережившая онкологию звезда 1+1 Алла Мазур обратилась к украинцам за помощью.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль сообщила радостную новость и удивила украинцев новым видео.
Также Politeka писала, что Джамала на польских "Танцах со звездами" решила удивить публику не только танцами.