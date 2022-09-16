Молоду дружину Віктора Павлика Катю Репяхову з маленькою дитиною було евакуйовано з квартири, у них у будинку сталася пожежа.

Про надзвичайну подію блогерка розповіла у своїх Insta Stories та показала кадри з місця.

Як виявилося, у столичній багатоповерхівці, де мешкає родина Віктора Павлика, сталася пожежа. Вогонь охопив сусідню квартиру.

На місце НП оперативно прибули рятувальники та евакуювали мешканців будинку. Серед тих, кого терміново вивели на вулицю, виявилася Катерина Репяхова з сином. Блогерша схопила телефон і почала знімати все на камеру.

Коли вогонь ліквідували, мешканцям дозволили повернутись до квартир.

Репяхова вийшла на балкон і почала знімати наслідки пожежі.

Вона показала вікно сусідньої квартири, яке почорніло від диму.

Також на місце прибула карета швидкої допомоги та поліція. Це також показала дружина Павлика на кадрах.

«Здригнула нормально, але беру себе в руки», - зізналася Катя.

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