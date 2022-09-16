О чрезвычайном происшествии блогерша рассказала в своих Insta Stories и показала кадры с места.
Как оказалось, в столичной многоэтажке, где проживает семья Виктора Павлика случился пожар. Огонь охватил соседнюю квартиру.
На место ЧП оперативно прибыли спасатели и эвакуировали жильцов дома. Среди тех, кого срочно вывели на улицу оказалась Екатерина Репяхова с сыном. Блогерша схватила телефон и принялась снимать всё на камеру.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Имел определенные "проблемы со здоровьем": ДТП с Зеленский обрастает новыми подробности, Подоляк рассказал о вероятном виновнике
Одесские зенитчики сбили сразу три бомбардировщика россиян: "Чистим украинское небо"
"Упал прямо на пол": ЧП произошло у гроба с королевой Елизаветой II, видео
"Вы проиграли, владимир владимирович!": путина поставили на место прямо во время совещания
Когда огонь ликвидировали, жильцам разрешили вернуться в квартиры.
Репяхова вышла на балкон и принялась снимать последствия пожара.
Она показала окно соседней квартиры, которое почернело от дыма.
Также на место прибыла карета скорой помощи и полиция. Это тоже показала жена Павлика на кадрах.
«Стрессонула нормально, но беру себя в руки», - призналась Катя.
Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.