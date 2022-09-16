О чрезвычайном происшествии блогерша рассказала в своих Insta Stories и показала кадры с места.

Как оказалось, в столичной многоэтажке, где проживает семья Виктора Павлика случился пожар. Огонь охватил соседнюю квартиру.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели и эвакуировали жильцов дома. Среди тех, кого срочно вывели на улицу оказалась Екатерина Репяхова с сыном. Блогерша схватила телефон и принялась снимать всё на камеру.

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Когда огонь ликвидировали, жильцам разрешили вернуться в квартиры.

Репяхова вышла на балкон и принялась снимать последствия пожара.

Она показала окно соседней квартиры, которое почернело от дыма.

Также на место прибыла карета скорой помощи и полиция. Это тоже показала жена Павлика на кадрах.

«Стрессонула нормально, но беру себя в руки», - призналась Катя.

Напомним, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.

Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика снова похвасталась победой над экс-женой супруга в суде.