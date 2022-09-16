Четверта дружина Віктора Павлика Катя Репяхова, яка молодша за свого чоловіка на 28 років, докладно розповідає про своє життя і не втрачає жодної події.

Останнім часом Катя залишилася сама "на господарстві", з роботою в магазині одягу та маленьким сином. Її чоловік Віктор Павлик у цей час перебуває в Америці, виступає на концертах на підтримку земляків.

Але тепер вона повідомила, що чоловік нарешті повертається до Києва, тому молода дружина вирішила упорядкувати квартиру до його приїзду.

В Insta Stories вона показала, як готує себе до прибирання.

Дружина музиканта включила запальні пісні свого чоловіка і почала сіпатися під них. Потім на кухню заскочив маленький Мишко і теж почав танцювати разом із мамою.

"Розминка перед прибиранням під татову пісню", - написала Репяхова.

Нагадаємо, молода дружина Павлика опинилася в епіцентрі страшного НП у Києві, вогонь охопив квартиру: кадри

Як повідомляла Politeka, Павлик влаштував несподіваний сюрприз для молодої дружини просто на робочому місці.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розповіла, як з неї з чоловіком знущалися.