Четвертая жена Виктора Павлика Катя Репяхова, которая моложе своего супруга на 28 лет, подробно рассказывает о своей жизни и не упускает ни одного события.
В последнее время Катя осталась сама "на хозяйстве", с работой в магазине одежды и маленьким сыном. Её муж Виктор Павлик в это время находится в Америке, выступает на концертах в поддержку земляков.
Но теперь она сообщила, что муж наконец-то возвращается в Киев, поэтому молодая жена решила привести в порядок квартиру к его приезду.
В Insta Stories она показала, как подготавливает себя к уборке.
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Жена музыканта включила зажигательные песни своего мужа и принялась под них дергаться. Потом на кухню заскочил маленький Миша и тоже стал плясать вместе с мамой.
«Разминка перед уборкой под папину песню», - написала Репяхова.
Напомним, молодая жена Павлика оказалась в эпицентре жуткого ЧП в Киеве, огонь охватил квартиру: кадры
Как сообщала Politeka, Павлик устроил неожиданный сюрприз для молодой жены прямо на рабочем месте.
Также Politeka писала, что молодая жена Павлика рассказала, как над ней с мужем поиздевались.