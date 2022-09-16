Кілька годин тому Злата Огневич показала чуттєвий образ на своїй сторінці у Instagram.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич дає благодійні концерти та займається волонтерством. Крім того, вона без сорому демонструє свою жіночність. Її сміливі вбрання зводять шанувальників з розуму і змушують їх серця битися частіше.

Кілька годин тому вона показала чуттєвий образ на своїй сторінці в Instagram.

Злата Огневич позувала в пишній прозорій сукні з корсетним ліфом. Під убранням ховається корсет, який артистка із задоволенням демонструє на широку публіку. Вбрання відрізняється пишними рукавами і тканиною, що струмує, підкреслюючи спокусливість артистки. Волосся Злати Огневич поклали назад, а також зробили ніжний макіяж і прикрасили вуха красивими сріблястими сережками.

У підписі до знімку, вона зазначила, що сьогодні у неї буде благодійний концерт у Вінниці.

Шанувальники Злати Огневич теж не залишилися осторонь обговорення її ефектного фото.

"Неймовірно сильно красива, я в шоці, немає слів", "Зухвала красуня", "Ви прекрасні", "Ти, як завжди, супер", "Незвичайно, не чекали таке вбрання, сподобався він, красивий!", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

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