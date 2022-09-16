Как сообщает Politeka.net, украинская певица Злата Огневич дает благотворительные концерты и занимается волонтерством. Кроме того, она без стеснения демонстрирует свою женственность. Ее смелые наряды сводят поклонников с ума и заставляют их сердца биться чаще.
Несколько часов назад она показала чувственный образ на своей странице в Instagram.
Злата Огневич позирует в пышном прозрачном платье с корсетным лифом. Под нарядом скрывается корсет, который артистка с удовольствием демонстрирует на широкую публику. Наряд отличается пышными рукавами и струящейся тканью, подчеркивая соблазнительность артистки. Волосы Златы Огневич уложили назад, а также сделали нежный мейкап и украсили уши красивыми серебристыми серьгами.
В подпичи к снимку, она отметила, что сеогдня у нее будет благотворительных концерт в Виннице.
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Поклонники Златы Огневич тоже не остались в стороне от обсуждения ее эффектное фото.
"Невероятно сильно красивая, я в шоке, нет слов", "Дерзкая красотка", "Вы прекрасны", "Ты, как всегда, супер", "Необычно, не ожидали такой наряд, приглянулся он ,красивый!", - писали в комментариях.
Напомним, что Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.