Український ведучий і комік, учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка з Ксенією Мішиною та близький друг Олександра Еллерта, Андрій Рибак вирішив згадати, як виглядав зовсім маленьким, а також показав маму.
Кадри шоумен виклав у себе в Інстаграмі.
Так, на відео спочатку він продемонстрував архівне фото, де позує із мамою зовсім юним. А потім для порівняння показав кадри, на яких танцює вже із мамою на весіллі.
Шоумен поскаржився, як швидко біжить час.
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"Тільки вчора ж фоткалися в садку", - підписав відео Андрій Рибак.
Користувачі мережі не пройшли повз і почали коментувати побачене.
"Як красиво",
«Мамуся - шикарна жіночка»,
«Клас», - пишуть у мережі.
Після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.
Нагадаємо, Рибак із "Холостячки" показав, чим його балує красуня-дружина після весілля: не втримався і сфотографував
А ще Politeka повідомляла, що Рибак із "Холостячки" показав, куди відвіз молоду дружину у медовий місяць.
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