Український шоумен та учасник реаліті-шоу "Холостячка" Андрій Рибак захопив кадрами зі своєю мамою.

Український ведучий і комік, учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка з Ксенією Мішиною та близький друг Олександра Еллерта, Андрій Рибак вирішив згадати, як виглядав зовсім маленьким, а також показав маму.

Кадри шоумен виклав у себе в Інстаграмі.

Так, на відео спочатку він продемонстрував архівне фото, де позує із мамою зовсім юним. А потім для порівняння показав кадри, на яких танцює вже із мамою на весіллі.

Шоумен поскаржився, як швидко біжить час.

"Тільки вчора ж фоткалися в садку", - підписав відео Андрій Рибак.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали коментувати побачене.

"Як красиво",

«Мамуся - шикарна жіночка»,

«Клас», - пишуть у мережі.

Після шоу "Холостячка" Андрій Рибак продовжив будувати стосунки з дівчиною Аліною, з якою він зустрічався ще до участі у проекті. Війна зміцнила їхні стосунки, тож закохані вирішили одружитися.

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