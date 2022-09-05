Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью. Несколько недель назад он женился на своей давней возлюбленной Алине, которая ждала мужчину после проекта. Свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве.
Засиживаться в столице после свадьбы Андрей Рыбак не стал. Он увез свою возлюбленную в медовый месяц.
Для первого супружеского отдыха пара выбрала солнечную Одессу. Молодожены остановились в одном из местных отелей. Об этом экс-участник «Холостячки» сообщил у себя в Инстаграм.
«Спасибо, Одесса! Пусть наш медовый месяц был совсем не «месяц», но эмоций получили даже больше! Мы все выдержим и после победы приедем к тебе еще!», - написал он.
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На фото пара попозировала на фоне Оперного театра. Андрей Рыбак закрыл глаза и скривился, когда его обняла и поцеловала супруга.
"Какие вы котики",
"Ты как Ваш кисюня скривился, когда ее целуют...и уже мечтает какое растение потом перевернуть..А это и есть..Любовь и любовь💙💛", - комментируют фото.
Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"
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