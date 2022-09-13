Как пишет Politeka.net, после шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.
В Киеве в атмосферном заведении на крыше одной из высоток они сыграли свадьбу, на которую позвали самых родных и близких людей.
У себя в Инстаграм шоумен похвастался новоиспеченной женой ради которой отказался от борьбы за сердце Ксении Мишиной в шоу "Холостячка".
На фото, выложенном в сторис Рыбака, Лилия демонстрирует стильный аутфит. Девушка скомпоновала тренд сезона – куртку-косуху с кожаными штанами серого цвета. Под верхнюю одежду она надела молочный свитшот, отделанный черной тесьмой.
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«Вот это жену имею», - с гордостью отметил Андрей Рыбак.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал
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