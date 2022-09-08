Украинский шоумен и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак не удержался и сфотографировал блюдо, которое приготовила для него молодая жена.

Как пишет Politeka.net, известный комик Андрей Рыбак распрощался с холостяцкой жизнью. Несколько недель назад он женился на своей давней возлюбленной Алине, которая ждала мужчину после проекта. Свадебная церемония прошла на крыше пентхауса в Киеве. Среди гостей на вечеринке были замечены участники первого и второго сезонов реалити «Холостячка» — Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Максим Тарапата. А вот лучший друг Рыбака Александр Эллерт пропустил мероприятие.

После свадьбы молодожены устроили медовый месяц в Одессе.

Теперь же Рыбак вернулся домой и показал блюдо, которое ему приготовила любящая жена на ужин.

Шоумен не удержался и разместил в своих сторис-Instagram.

«День 18-й семейной жизни. Полет нормальный»,- подписал он.

Напомним, Андрей Рыбак женился на девушке, с которой продолжал отношения во время "Холостячки"

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