Украинский ведущий и комик, участник романтического реалити-шоу Холостячка с Ксенией Мишиной, и близкий друг Александра Эллерта, Андрей Рыбак решил вспомнить, как выглядел совсем маленьким, а также показал маму.
Кадры шоумен выложил у себя в Инстаграм.
Так, на видео сначала он продемонстрировал архивное фото, где позирует с мамой совсем юным. А потом для сравнения показал кадры, на которых танцует уже с мамой на свадьбе.
Шоумен посетовал, как быстро бежит время.
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«Только вчера ж фоткались в садике», - подписал видео Андрей Рыбак.
Пользователи сети не прошли мимо и принялись комментировать увиденное.
«Как красиво»,
«Мамуся - шикарная женщина» ,
«Класс», - пишут в сети.
Ппосле шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.
Напомним, Рыбак из "Холостячки" показал, чем его балует красавица-жена после свадьбы: не удержался и сфотографировал
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