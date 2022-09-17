Украинский шоумен и участник реалити-шоу "Холостячка" Андрей Рыбак восхитил кадрами со своей мамой.

Украинский ведущий и комик, участник романтического реалити-шоу Холостячка с Ксенией Мишиной, и близкий друг Александра Эллерта, Андрей Рыбак решил вспомнить, как выглядел совсем маленьким, а также показал маму.

Кадры шоумен выложил у себя в Инстаграм.

Так, на видео сначала он продемонстрировал архивное фото, где позирует с мамой совсем юным. А потом для сравнения показал кадры, на которых танцует уже с мамой на свадьбе.

Шоумен посетовал, как быстро бежит время.

«Только вчера ж фоткались в садике», - подписал видео Андрей Рыбак.

Пользователи сети не прошли мимо и принялись комментировать увиденное.

«Как красиво»,

«Мамуся - шикарная женщина» ,

«Класс», - пишут в сети.

Ппосле шоу "Холостячка" Андрей Рыбак продолжил строить отношения с девушкой Алиной, с которой он встречался еще до участия в проекте. Война укрепила их отношения, поэтому влюбленные решили пожениться.

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