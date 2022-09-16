Виявилось у день повномасштабного вторгнення сина Олександра Пікалова не було вдома – хлопець їздив на змагання до Вінниці.

Актор та автор "Студії Квартал-95" Олександр Пікалов батько 16-річного хлопчика Михайла. Актор досі вражений реакцією підлітка на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це артист розповів в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1".

Виявилось у день повномасштабного вторгнення його сина не було вдома – хлопець їздив на змагання до Вінниці. Але повернувся до Києва і почав питати у батька, як стріляти зі зброї.

"Миша був на змаганнях у Вінниці. Він повернувся до Києва лише через чотири дні. Дорога була складна, він боявся, проте повернувся додому. Насправді першого дня розмови ніякої і не було, він запитав, як стріляти, у нас вдома є пневматична зброя. Поцікавився, як вона працює, як стріляє. Він був готовий її використовувати у разі потреби", - зізнався Олександр Пікалов.

Варто зазначити, що раніше Євген Кошовий розкрив, що двоє його колег, Олександр Пікалов і Вова Мартинець, після початку повномасштабної війни в Україні вирішили вступити до лав Нацгвардії. Першому на війну потрапити вдалося "за блатом".

Нагадаємо, що Пікалов з "Квартал 95" показав свого єдиного сина, якому вже 16.

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